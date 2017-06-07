Испанцы назвали суперкар в честь бога ветров

Инженеры из испанской компании DSD Design and Motorsport создали суперкар мощностью 1000 лошадиных сил. Об этом сообщает The Car.

Машина получила звание Boreas — в честь древнегреческого бога северного ветра. Автомобиль дебютирует на суточной гонке «24 часа Ле-Мана». Технические характеристики машины пока держатся в секрете, однако известно, что инженеры оснастили ее гибридным двигателем. Только на электротяге суперкар может проехать до 100 километров.

Планируется, что тираж суперкара будет ограничен 12 экземплярами — именно столько детей, согласно мифологии, было у бога Борея.

«24 часа Ле-Мана» — старейшая из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость, проводится с 1923 года. Состязания проходят на трассе Circuit de la Sarthe.