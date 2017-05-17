В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar

Более 1200 автомобилей Jaguar, включая самые редкие коллекционные образцы, прибыли в Виндзорский замок в день открытия Королевского фестиваля в поддержку Фонда принца Филиппа. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 17 мая.

Во время фестиваля состоялся дебют реплики родстера XKSS 1957 года. Изначально было создано 25 таких автомобилей, однако не все удалось продать и 9 машин сгорели при пожаре в цеху.

Автомобили проехали по историческому городу Виндзор и по землям замка. Среди них был единственный образец XJ13 1966 года из коллекции Jaguar Heritage Trust, созданный для участия в гонке «24 часа Ле-Мана».

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.