Стали известны подробности о второй полностью электрической модели Audi

Немецкая автомобильная компания Audi начнет производство второй модели с полностью электрическим приводом в 2019 году. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель фирмы.

Собирать Audi e-tron Sportback будут на заводе компании в Брюсселе. Предсерийная версия нового электромобиля — концепт-кар Audi e-tron Sportback — была представлена публике на Шанхайском автосалоне 2017 года. Это четырехдверный автомобиль класса Gran Turismo с электродвигателем мощностью 320 киловатт.

«Принимая решение о производстве Audi e-tron Sportback, мы демонстрируем, что Audi серьезно относится к вопросам электромобильности. Вторая модель с электродвигателем позволит оптимизировать загрузку нашего завода в Брюсселе», — заявил Хуберт Вальтль (Hubert Waltl), член правления Audi, ответственный за производство и логистику.

Первая полностью электрическая модель фирмы — кроссовер Audi e-tron — сойдет с конвейера в 2018 году.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия). Автомобиль Audi A3 в мае 2017 года был признан лучшим в номинации «Компактный городской автомобиль» премии «Топ-5 Авто».