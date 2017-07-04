Пассажирам Audi A8 сделают массаж ног

Видео: MOTOR1 / YouTube

Компания Audi представила очередной тизер новой флагманской модели — A8. Об этом сообщает Motor1. По словам представителей марки, этот автомобиль станет самой технологичной машиной в истории фирмы.

В спинке переднего сиденья будет установлен специальный отсек для массажа ступней. Кроме того, в задней части салона установлена специальная панель, при помощи которой можно управлять некоторыми функциями седана.

Машина сможет самостоятельно парковаться без участия водителя. Эта функция будет контролироваться при помощи брелока-ключа или специального приложения на смартфоне.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия). Мировая премьера нового флагманского седана А8 состоится в Барселоне 11 июля. Автомобиль может переходить на бесшумный режим движения накатом на скорости от 55 до 160 километров в час. С полностью отключенным двигателем машина может продолжать движение до 40 секунд.