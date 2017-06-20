Человек-паук сдал на права и избил грабителей банка в рекламе Audi

Видео: MrSlyDar / YouTube

Британский актер Том Холланд (Tom Holland) в образе Питера Паркера (Человека-паука) снялся в рекламе седана Audi A8. Ролик был опубликован на YouTube-канале MrSlyDar.

На видео, которое за сутки собрало более 320 тысяч просмотров, супергерой сдает экзамен на водительские права на Audi, которую ему якобы одолжил «друг по имени Тони» (намек его на наставника из вселенной Marvel — Тони Старка). В итоге Паркер не только успешно сдает экзамен, но и успевает разобраться с грабителями банка, которых избивает и заматывает паутиной прямо во время выставления оценки инструктором. «Кажется, что я только что посмотрел полноценное кино», — отметил один из зрителей.

Том Холланд прославился благодаря роли Человека-паука в фильмах Marvel «Первый мститель: Противостояние» и «Человек-паук: Возвращение домой».