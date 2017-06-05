Реклама «Макдоналдс» с намеком на косяк марихуаны превратилась в мем

В США реклама сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» с намеком на косяк марихуаны рассмешила социальные сети и превратилась в мем. Об этом сообщает KRQE News 13.

Как утверждается в материале издания, баннер с рекламой буррито Bueno green chile был размещен возле города Ратон на границе между штатами Нью-Мексико и Колорадо. «Как правило, когда вы сворачиваете что-то настолько хорошее — это незаконно», — гласит надпись на билборде.

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Судя по всему, пользователей Twitter рассмешила не только надпись, но и факт расположения рекламного щита на границе между этими штатами. Дело в том, что рекреационная марихуана легализована в Колорадо, но в Нью-Мексико ее употребление — уголовно наказуемое преступление.

В конце 2016 года пользователь Reddit с ником Tepidstringysemen обнаружил «хорошую зеленую траву» в одном из тако американской сети ресторанов быстрого питания Taco Bell. Юзеры принялись в шутку издеваться над двусмысленным заявлением, намекая на то, что, скорее всего, Tepidstringysemen перепутал начинку с марихуаной.