Младший сын Боба Марли вложился в культовый журнал о марихуане

Младший сын легендарного ямайского музыканта и композитора Боба Марли регги-исполнитель Дэмиан Марли (Damian Marley) стал совладельцем культового американского журнала о марихуане High Times. Об это сообщает TMZ.

Как утверждается в материале издания, Марли стал одним из 20 инвесторов, купивших контрольный пакет акций High Times за 70 миллионов долларов. Отмечается, что журнал впервые меняет владельцев с момента своего основания — 1974 года.

По словам новых хозяев, они планируют организовывать как можно больше live-мероприятий под эгидой High Times. Ближайшим фестивалем будет Cannabis Cup в Амстердаме (Нидерланды).

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По словам самого Марли, журнал научил его отличать каннабис мужского и женского пола.

High Times — единственный в мире журнал, полностью посвященный конопляной тематике. Публикации охватывают темы, связанные с выращивание марихуаны, ее селекцией и медицинскому и рекреативному применению. В High Times также уделяют внимание юридическим аспектам и употреблению каннабиса современными хип-хоп и регги-музыкантами. На обложках журнала успели засветиться рэпер Снуп Дог, коллектив Cypress Hill и голливудские актеры Джеймс Франко и Джек Блэк.