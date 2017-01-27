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В США вознамерились запретить покупку марихуаны за биткоины

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Сенаторы законодательного собрания штата Вашингтон Стив Конвей (Steve Conway) и Энн Риверс (Ann Rivers) разработали законопроект о запрете покупки и продажи марихуаны с помощью биткоинов. Об этом сообщает Mortherboard.

В тексте документа говорится о необходимости ограничения любых транзакций с использованием электронных денег и криптовалют для производителей, распространителей и продавцов марихуаны и изделий из канабиса. Это означает, что запрет коснется и электронных платежных систем.

По словам директора по маркетингу марихуановой компании Tradiv, законопроект заставит местные конопляные магазины полностью перейти на наличную оплату, что негативно повлияет на их бухгалтерскую отчетность и увеличит число ограблений. «Думаю, юристы немало повеселятся с документом», — отметил он.

В январе 2017 года исследователи из ArcView сообщили, за год жители США и Канады потратили на марихуану 53,3 миллиарда долларов. В отчете также утверждается, что черный рынок марихуаны постепенно теряет позиции, и потребители тратят все больше денег на законную покупку каннабиса.

На сегодня употребление марихуаны в рекреационных целях (для отдыха и снятия стресса) разрешено в штатах Вашингтон, Колорадо и на Аляске. В ноябре 2016 года соответствующие законы также были приняты в Калифорнии, Массачусетсе и Неваде. В 28 штатах марихуана используется в медицинских целях.

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