Skittles «отдала» радугу геям

Skittles в рамках «месяца ЛГБТ-гордости» заменила конфеты радужных цветов на белые. По мнению компании, в течение июня единственная радуга, которая заслуживает внимания, — символ представителей нетрадиционных ориентаций. На это обратило внимание издание Mashable.

Компания уже два года проводит подобную акцию в Великобритании. Конфеты продаются в сети супермаркетов Tesco.

В сети пользователи отреагировали на решение Skittles неоднозначно: многие увидели в продаже исключительно белых сладостей расизм. «Skittles пытается показать, что все равны... И выпускает пакет белых конфет», — сетует один из пользователей Twitter.

В мае Skittles выпустила ко Дню матери неоднозначный рекламный ролик, в котором представила, как бы выглядели связанные пуповиной взрослые люди. В ролике взрослый сын угадывал вкусы конфет, которые по очереди пробовала его мать. Герои ролика обменивались фразами о том, что любят поедать конфеты вместе.