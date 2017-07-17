Audi изучит поведение миллениалов в автомобиле без водителя

Немецкая автомобильная компания Audi совместно с Институтом промышленной инженерии Фраунгофера создала симулятор виртуальной реальности для изучения поведения человека в автомобиле с системой автопилотирования. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба компании.

Аппарат позволяет фиксировать реакции пассажира такого автомобиля в разных ситуациях. Симулятор имитирует салон автомобиля без руля; на большие экраны проецируются видеоизображения обстановки на дороге. При помощи специального оборудования у испытуемых снимается электроэнцефалограмма, замеряется время реакции и другие биометрические показатели. Фокус-группой для проекта служат люди, родившиеся после 1980-го года, так называемые миллениалы. По словам представителей компании, именно они наиболее восприимчивы к идее автомобиля без водителя.

«Когда у автомобилей больше не будет рулевого колеса, можно будет заново определить премиальную мобильность. В будущем люди, перемещаясь из пункта А в пункт Б смогут спокойно изучать интернет, играть с детьми или концетрироваться на работе. Вместе со специалистами Института Фраунгофера мы хотим выяснить, что важно для оптимального использования времени в самоуправляющемся автомобиле», — прокомментировала проект глава отдела культуры и трендов Audi Мелани Голдманн.

Симулятор разработан в рамках проекта Audi «25-й час». Такое название было дано, поскольку, согласно исследованиям фирмы, современный водитель в среднем проводит за рулем 50 минут в день. После повсеместного распространения автомобилей без водителя это время человек сможет уделить другим делам.

11 июля Audi официально представила флагманский седан А8 четвертого поколения. Модель стала первым в истории серийным автомобилем, специально спроектированным для активного применения функции автопилотирования. С 2018 года машина будет оснащаться штатными системами автоматической парковки, автоматической парковки в гараж и автопилотирования в пробках.

Институт промышленной инженерии Фраунгофера (Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation) входит в Общество Фраунгофера, объединяющее все основные научные организации Германии, занимающиеся прикладными исследованиями. Основан в 1981 году, находится в Штутгарте.