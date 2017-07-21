TAG Heuer сделал шеф-повара посланником бренда в России

Новым посланником бренда TAG Heuer в России стал бренд-шеф московского ресторана марокканской кухни Nofar Уиллиам Ламберти, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«TAG Heuer — это не только всемирно известный бренд часов, но и символ новаторства и силы духа. Я люблю экспериментировать и рисковать, а многие мои проекты создавались вопреки обстоятельствам и общепринятым правилам, именно поэтому мне так нравится сильный и дерзкий характер TAG Heuer», — сказал Уиллиам Ламберти.

«Уиллиам Ламберти на сто процентов отражает девиз бренда TAG Heuer #DontCrackUnderPressure, каждым своим новым проектом удивляя публику и расширяя границы возможного», — прокомментировал генеральный директор TAG Heuer в России Олег Кайдалов.

После официального представления нового бренд-амбассадора в ресторане Nofar прошел кулинарный поединок под девизом бренда #DontCrackUnderPressure (#НеСдаватьсяПодНатиском). Две команды гостей под руководством Ламберти провели кулинарный батл по приготовлению сорбета на скорость.

TAG Heuer — швейцарская компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки. Она входит в холдинг по производству предметов роскоши LVMH. В разное время с компанией сотрудничали Стив Маккуин, Криштиану Роналду, Ума Турман, Льюис Хэмилтон и Брэд Питт. В июле 2017 года было объявлено, что модели TAG Heuer получили награду на международном дизайнерском конкурсе Red Dot Award.