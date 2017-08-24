Audi начал по-новому обозначать мощность автомобилей

Немецкая автомобильная компания Audi внедрил единую систему обозначения мощности для всех версий автомобилей на всех рынках мира. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Наименования семейств — от Audi A1 до Audi Q7 — останутся неизменными, но внутри каждого семейства моделей, вместо использовавшихся раньше различных вариантов обозначения, будут использоваться однотипные обозначения двузначными числами.

В основе новой системы обозначений лежит мощность конкретной модели в киловаттах. Новую систему будут использовать как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так и для моделей Audi e-tron с гибридным и электрическим приводом.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).