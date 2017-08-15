Немцы предложили состоятельным россиянам с дорогими машинами опробовать Audi

Немецкая автомобильная компания Audi запустила в России программу Ultimate Experience, в рамках которой владельцы автомобилей премиальных марок смогут провести эксклюзивный тест-драйв моделей Audi в расширенном формате. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 15 августа.

Чтобы принять участие в программе нужно быть владельцем машин марок Audi, BMW, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lexus, Mercedes-Benz или Porsche. Чтобы записаться на тест-драйв, необходимо оставить заявку на сайте.

Владельцы спортивных автомобилей премиальных брендов смогут испытать модели Audi RS 6 и RS 7. На протяжении суток эти автомобили будут в распоряжении участника программы Audi Ultimate Experience. Свои машины на время тестирования участники программы могут оставить на хранение.