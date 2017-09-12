Предсказание главы Audi в России об автомобиле будущего сбылось

Глава подразделения компании Audi в России Любомир Найман заявил в интервью корреспонденту «Ленты.ру», что его предсказание об автомобиле без руля и педалей сбылось. Беседа состоялась во вторник, 12 сентября.

«Многие уже не получают большого удовольствие от вождения, у них хватает других забот, им нужно сосредоточиться на других вещах. Для них мы уже сейчас используем технологии, которые позволяют ездить машине на автопилоте. В ближайшие несколько лет автономные электрокары станут привычными на российских улицах», — спрогнозировал Найман.

«Если кто-то скажет, что ему нравится водить машину в Москве, я не поверю. Стоять час в пробке по дороге на работу — сомнительное удовольствие. Если вы этот пусть проделываете на автономной машине, то у вас будет свободное время. Стратегический посыл Audi: мы хотим подарить людям двадцать пятый час в сутках», — сказал он.

Найман добавил, что не стоит бояться победы техники над человеком. «Новая экономика приносит как угрозы, так и возможности. Это было уже несколько раз в мировой истории. Взять, к примеру, научно-техническую революцию XIX века. Все говорили: это конец, люди потеряют рабочие места! Но наоборот — открылись новые новые возможности и области применения», — заключил глава Audi в России.

12 сентября Audi представила на Международном автомобильном шоу во Франкфурте полностью автономный автомобиль Audi Aicon без руля и педалей. Годом ранее, на автосалоне в Париже Любомир Найман предсказал серийное производство автомобиля без руля в ближайшее время.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).