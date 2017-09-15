Гибриды Toyota станут доступны в двух вариантах

Президент Toyota Motor Europe Йохан ван Зиль в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал о грядущем расширение модельной линейки гибридов компании и опроверг распространенное мнение о трудностях при эксплуатации таких автомобилей в экстремальных условиях.

В ближайшем будущем все ключевые гибридные модели Toyota будут доступны как в обычной версии, так и в варианте с более мощным силовым агрегатом для лучшей динамики. Подробности программы будут оглашены в начале 2018 года.

«Toyota производит гибриды уже два десятилетия. Мы получили гигантский опыт в этом отношении и сегодня гибридные автомобили по надежности опережают обычные машины с ДВС. По личному опыту могу подтвердить, что гибриды отлично заводятся в экстремально высоких температурах африканского климата. С крайне низкими температурами проблем тоже нет: по данным российского офиса, клиенты имевшие опыт эксплуатации гибридных автомобилей Toyota в условиях российского севера, не испытывали никаких проблем со стартом силовой установки либо с аккумуляторами», — пояснил ван Зиль.

Фото: Toyota

«Мы считаем важным информировать потенциальных клиентов на новых для гибридов рынках о преимуществах такой силовой установки», — подчеркнул он.

Беседа состоялась на Международном автосалоне во Франкфурте, где Toyota представила новую версию внедорожника Land Cruiser Prado, а также ряд гибридных моделей.

