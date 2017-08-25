Три модели Toyota получили премии «Внедорожник года»

Три автомобиля Toyota стали победителями ежегодной премии «Внедорожник года». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

В номинации Лучший пикап отметили Toyota Hilux. За него проголосовали как члены профессионального жюри (автожурналисты и путешественники), так и участники открытого голосования. Еще две модели — Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado — были признаны лучшими среди полноразмерных и среднеразмерных внедорожников.

Фото: Toyota 1 /2

Среди автомобилей других марок, которые тоже были удостоены награды, — Jaguar F-Pace. SUV победил в номинации «Полноразмерный кроссовер». Машину выставят на специальном стенде в рамках Moscow Off-Road Show, который пройдет в Крокус Экспо.

Премия Внедорожник года ежегодно провожится с 2005 года журналом «Клуб 4х4». Победителей в разных сегментах выбирает как профессиональное жюри, так и автовладельцы и активные пользователи соцсетей.