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Jaguar F-Pace признали лучшим полноразмерным кроссовером

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Спортивный SUV Jaguar F-Pace стал лауреатом Ежегодной профессиональной премии «Внедорожник года 2017» в номинации «Полноразмерный кроссовер». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа. Машину выставят на специальном стенде в рамках Moscow Off-Road Show, который пройдет в Крокус Экспо.

Эта премия ежегодно проводится журналом «Клуб 4х4». Машины оценивают два состава жюри: в «профессиональный» состав входит команда российского журнала о внедорожниках, а «большое жюри» включает автовладельцев, путешественников и активных пользователей социальных сетей. Награду автомобилю присудили именно профессионалы.

В конце августа компания представила F-Pace 2018 модельного года. Под капотом у спортивного SUV — новые двигатели Ingenium. Машина получила ряд новых технологий активной безопасности, например, систему контроля дорожной ситуации, которая сообщает водителю о потенциальном риске столкновения.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

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