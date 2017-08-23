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Jaguar научил машины контролировать дорожную ситуацию

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Компания Jaguar Land Rover представила F-Pace 2018 модельного года. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании. Машина получила новый двигатель, а также системы безопаснсти и помощи водителю.

Под капотом у спортивного SUV — новые бензиновые двигатели Ingenium мощностью 250 и 300 лошадиных сил, а также дизельный силовой агрегат мощность в 240 лошадиных сил. Машина получила ряд новых технологий активной безопасности, например, систему контроля дорожной ситуации, которая сообщает водителю о потенциальном риске столкновения.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

В конце августа 2017 года компания показала новые XE. Обновленная модель укомплектована силовой установкой Ingenium мощностью 200, 250 и 300 лошадиных сил. Самая мощная модель разгоняет автомобиль до 100 километров в час за 5,5 секунды.

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