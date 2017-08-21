Jaguar научит автомобилистов открывать багажники без рук

Компания Jaguar Land Rover представила Jaguar XE 2018 модельного года. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 21 августа. Машина, по словам представителей марки, получила ряд усовершенствоааний, включая новые двигатели.

Обновленная модель упомплектована силовой установкой Ingenium мощностью 200, 250 и 300 лодашиных сил. Самая мощная модель разгоняет автомобиль до 100 километров в час за 5,5 секунды. Версия XE S получила 6,0- литровый мотор в 380 лошадиных сил.

Также XE 2018 модельного года тепер будет оснащен технологией сенсорного бесконтактного открывания двери багажника Gesture Boot Lid. XE также оснащается системой автономного экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов. Система работает в диапазоне скоростей от 5 до 60 километров в час и использует фронтальную камеру для определения потенциально опасных ситуаций.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.