Jaguar показал новый спортивный кроссовер с точкой доступа Wi-Fi

Компания Jaguar Land Rover официально представила новый компактный спортивный кроссовер Jaguar E-PACE. Презентация пятиместного автомобиля прошла в Лондоне. Об этом с места события сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Автомобиль будет доступен в комплектациях S, SE и HSE с пятью силовыми агрегатами — тремя дизельными и двумя бензиновыми двигателями. Топовые версии с дизельным двигателем 240 лошадиных сил и с бензиновым 300 лошадиных сил оснащаются системой полного привода Active Driveline.

Фото: пресс-служба Jaguar Land Rover 1 /10

В салоне установлено до четырех розеток напряжением 12 вольт, пять разъемов USB, а также точка доступа 4G Wi-Fi, позволяющая подключать до 8 мобильных устройств. Также E-PACE станет первой моделью Jaguar, оснащенной проекционным дисплеем, выполненным по технологии TFT. В качестве опции автомобиль может быть оснащен цветным 12,3-дюймовым экраном на месте приборной панели, а также одной из двух эксклюзивных аудиосистем Meridian.

На российский рынок модель будет поставляться только в варианте с полным приводом и автоматической трансмиссией; поставки начнутся весной 2018 года. Цена в зависимости от версии и комплектации — от 2,5 до 3,9 миллиона рублей.

«Переняв характерные черты дизайна автомобилей Jaguar, E-PACE выглядит как настоящий спортивный автомобиль. Наш новый компактный спортивный кроссовер объединяет в себе просторный салон, мультимедийные технологии и безопасность, которые так высоко ценятся современными семьями. Автомобиль сохраняет чистоту линий и динамику, непривычные для столь практичного автомобиля», — прокомментировал новинку директор по дизайну Jaguar Ян Каллум.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

