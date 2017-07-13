Ценности
 

Jaguar показал новый спортивный кроссовер с точкой доступа Wi-Fi

Перейти в «Мою Ленту»

Компания Jaguar Land Rover официально представила новый компактный спортивный кроссовер Jaguar E-PACE. Презентация пятиместного автомобиля прошла в Лондоне. Об этом с места события сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Автомобиль будет доступен в комплектациях S, SE и HSE с пятью силовыми агрегатами — тремя дизельными и двумя бензиновыми двигателями. Топовые версии с дизельным двигателем 240 лошадиных сил и с бензиновым 300 лошадиных сил оснащаются системой полного привода Active Driveline.

В салоне установлено до четырех розеток напряжением 12 вольт, пять разъемов USB, а также точка доступа 4G Wi-Fi, позволяющая подключать до 8 мобильных устройств. Также E-PACE станет первой моделью Jaguar, оснащенной проекционным дисплеем, выполненным по технологии TFT. В качестве опции автомобиль может быть оснащен цветным 12,3-дюймовым экраном на месте приборной панели, а также одной из двух эксклюзивных аудиосистем Meridian.

На российский рынок модель будет поставляться только в варианте с полным приводом и автоматической трансмиссией; поставки начнутся весной 2018 года. Цена в зависимости от версии и комплектации — от 2,5 до 3,9 миллиона рублей.

«Переняв характерные черты дизайна автомобилей Jaguar, E-PACE выглядит как настоящий спортивный автомобиль. Наш новый компактный спортивный кроссовер объединяет в себе просторный салон, мультимедийные технологии и безопасность, которые так высоко ценятся современными семьями. Автомобиль сохраняет чистоту линий и динамику, непривычные для столь практичного автомобиля», — прокомментировал новинку директор по дизайну Jaguar Ян Каллум.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России отметили ажиотажный спрос на автомобили Jaguar
Объявлена дата премьеры нового кроссовера Jaguar
Объявлен срок начала продаж электрического Jaguar
Последние новости
Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Асада
Боец Мирзаев упал с велосипеда и попал в больницу
Трамп заявил о возможности направить Путину приглашение в Белый дом
Прокурор рассказала про угрозы свидетелям по делу об убийстве Немцова
Число итальянцев за чертой бедности выросло втрое
Экспертиза не выявила отравляющих веществ в подмосковных ягодах
Белорусские власти потребовали объяснений от хозяина ловившей зайцев кошки
Ценности
Ценности08:0411 июля
Mazda Savanna

Не завертелось

Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
14:20Сегодня

Victoria’s Secret показала «Очень сексуальную бабочку»

14:36Сегодня

Comme des Garçons перевыпустил архивные ароматы

15:36Сегодня

Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз станцевали в серебряных сапогах

Ценности
Джими Хендрикс

«Оставь немного пленки на чувака по имени Джими Хендрикс»

Самое зажигательное выступление великого гитариста
12:59Сегодня

Раф Симонс превратил одежду в граффити

14:14Сегодня

Bally создаст коллекцию с рэпером Swiss Beatz

13:46Сегодня

Fendi снял рекламу на острове вулканов Лансароте

Ценности08:31 3 июля

«Друзья говорили мне: заткнись, достал твой рэп, иди работай!»

Рэпер Скруджи: как простой украинский парень стал непростым артистом
10:21Сегодня

Tiffany & Co сделала новые ремешки для «военных» часов

13:38Сегодня

Gucci переключился на диваны и сахарницы

11:21Сегодня

Женщинам посоветовали наносить макияж при помощи «пуль»

Россия
Никита Лобанов-РостовскийТаких друзей пожалуйте в музей
Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин
Экспертиза не выявила отравляющих веществ в подмосковных ягодах
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме«Место, где ты не хочешь оказаться»
Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Шахтер погиб при обрушении горной породы на Урале
Жительницу Салехарда осудили за смерть второго по счету ребенка
«Эти два гена отвечают за 70 процентов наследственных раков»
Сможет ли персональная медицина победить онкологию и неизлечимые болезни
Все материалы
Мир
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Асада
Трамп заявил о возможности направить Путину приглашение в Белый дом
В малайзийском штате ввели наказание розгами для нарушающих законы шариата
Трамп заявил о работе над вторым перемирием в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Белорусские власти потребовали объяснений от хозяина ловившей зайцев кошки
Служащие в 54-й бригаде ВСУ бойцы «Правого сектора» объявили голодовку
Лавров помечтал о монополии на силу на Украине
Депутат Рады назвал возможного главу объединенных республик Донбасса
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Число итальянцев за чертой бедности выросло втрое
Внешний долг России вырос за полгода на 15 миллиардов долларов
Россия перейдет на национальные кредитные рейтинги
СМИ сообщили о передаче дела о мошенничестве против Промсвязьбанка в суд Никосии
Греф назвал биткоин страхом банковской системы
Глава ВТБ заявил о намерении Украины умертвить российские банки
Все материалы
Бизнес
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Дорожная грамота
Как водителям оформить ДТП по новым правилам
«Дон-строй» не изменит стратегию продаж с выходом в комфорт-класс
Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году
Правительство одобрило продажу 25 процентов Пулково инвестору из ОАЭ
В Uber оценили долю объединенной с «Яндексом» компании на российском рынке
Все материалы
Силовые структуры
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
Прокурор рассказала про угрозы свидетелям по делу об убийстве Немцова
Против отпустивших наркодилера оперативников Подольска возбудили уголовное дело
Прокурор рассказала о запасном плане убийства Немцова в «Украине»
Бастрыкин считает необходимым обжаловать приговор вступившейся за сына Ткаченко
Все материалы
Наука и техника
Явление сверхдержавы
Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Китайский 17-тонный бульдозер станцевал тверк на двух колесах
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставят на торги
Названа главная особенность камеры iPhone 8
Рассекречены все новые смартфоны Nokia
Все материалы
Спорт
Майк ТайсонОни богаты, а ты нет
От 4 фунтов до 1 миллиона в неделю — как и когда спортсмены стали миллионерами
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
Руни забил мяч с 30 метров в первом матче после возвращения в «Эвертон»
Боец Мирзаев упал с велосипеда и попал в больницу
Мэйуэзера уличили в неуплате налогов
МВД воспротивится полуголым толпам во время ЧМ-2018
Все материалы
Культура
Мартышкин труд
Лучшие обезьяны в истории кинематографа
Генеральный прогон балета «Маленькая смерть» Иржи КилианаГей-радар на Гитлера
Удастся ли построить Париж в московском «Стасике»
Тамара МиансароваТолько песня совсем не о том
Умерла исполнительница шлягера «Черный кот» Тамара Миансарова
Объявлены номинанты на премию «Эмми»
Вышел трейлер «Темных времен» с Гэри Олдманом в роли Черчилля
Шайя ЛаБаф признался в алкогольной зависимости и падении на дно
Елена Ваенга перенесла выступление из-за травмы шеи
Все материалы
Интернет и СМИ
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Роскомнадзор принял меры из-за времени выхода в эфир передач о Шурыгиной
Портал госуслуг поставил под удар личные данные пользователей
В сети пошутили над «униженным Uber» и транспортным мегамонстром «Убяндексом»
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Вброс новости на вентилятор
Откуда россияне узнают о похвалах Басаеву и американском спецназе на Украине
«Бургер Кинг» предложил «Макдоналдсу» прекратить борьбу и создать «МакКинг»
Все материалы
Ценности
Человек и кошка
Почему Лана Дель Рей и Нудл из Gorillaz неравнодушны к Jaguar
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Jaguar показал новый спортивный кроссовер с точкой доступа Wi-Fi
Victoria’s Secret показала «Очень сексуальную бабочку»
Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз станцевали в серебряных сапогах
Раф Симонс превратил одежду в граффити
Fendi снял рекламу на острове вулканов Лансароте
Все материалы
Путешествия
Сохранить для потомков
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году пополнился новыми памятниками
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Эйфелева башня объявила о своем закрытии из-за Трампа
Закончившийся гибелью туристки взлет лайнера попал на видео
Пассажир авиакомпании S7 сломал зуб о бутерброд
Сотрудники United Airlines сломали дорогое инвалидное кресло пассажира
Уральская гостиница отказалась заселять зарубежных туристов
Все материалы
Из жизни
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
На диетолога Пьера Дюкана подали в суд за мошенничество
Фото сестры Ким Кардашьян в нижнем белье набрало два миллиона лайков
Поженившиеся в Британии геи-мусульмане пожаловались на угрозы
Беременная австралийка устроила фитнес-тренировку в больнице перед родами
Все материалы
Как Nissan попытался сделать седан-кроссовер
Забытые концепт-кары: Nissan XIX, который совместил в себе несовместимое
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Длительный тест новой «Куги»
Тест-драйв кроссовера Ford Kuga: часть первая, знакомство
В Nissan Juke встроили видеорегистратор с 360-градусным обзором
Hyundai представила первый 275-сильный хот-хэтч
79-летняя гонщица проехала за рулем 800-сильного болида Формулы-1
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы