Олимпийский огонь 2020 года зажгут с летающего автомобиля

Японская компания Toyota объявила о выделении 42,5 миллиона иен (375 тысяч долларов) на разработку летающего автомобиля Skydrive. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе фирмы.

Работа над проектом была начата группой молодых инженеров еще в 2012 году и шла на добровольных началах. Благодаря инвестициям Toyota испытания первого прототипа ожидаются в 2018-м году. Фирма планирует использовать аппарат на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио для зажжения олимпийского огня.

Длина автомобиля составляет 2,9 метра, ширина – 1,3 метра. Он построен по трехколесной схеме и снабжен четырьмя несущими роторами по периметру корпуса. Прогнозируемая максимальная скорость полета — 100 километров в час при максимальном потолке в 10 метров.

«Будущее не наступит, если мы будем ждать момента, когда технология будет готова. Инвестировать надо сейчас», — прокомментировал решение о выделении средств на НИОКР по Skydrive председатель совета директоров Toyota Motors Такси Утиямада.

«Дальнейшее развитие автотранспорта возможно только с глобальным развитием инфраструктуры. Учитывая темпы роста числа автомобилей на дорогах, проект Toyota будет способен опередить время и позволит избежать подавляющего большинства проблем, связанных с перегрузкой дорожной сети», — считает российский промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

В апреле 2017 года прототипы летающих автомобилей продемонстрировали на выставке Top Marques в Монако стартапы из Нидерландов и Словакии.