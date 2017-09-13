Bulgari создал хронографы для фанатов Maserati

Римский ювелирно-часовой дом Bulgari представил на проходящем во Франкфурте автосалоне новые мужские модели, созданные в рамках сотрудничества с итальянским автопроизводителем Maserati, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Германии.

Фото: пресс-служба Bulgari

Это хронографы в корпусах диаметром 41 миллиметр из коллекции Octo Maserati — GranSport в стальном корпусе с черным DLC-покрытием и GranLusso в корпусе из розового золота. Хронографы оснащены автоматическим механизмом калибра Retro BVL 262 с 42-часовым запасом хода, полностью разработанным и произведенным в мастерских Bulgari. Циферблат с секторной индикацией минут демонстрирует цифровую индикацию часа мгновенного переключения.