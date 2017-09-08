Россиянкам предложили сумки со змеиными головами

Модный онлайн-универмаг Farfetch представил российским покупательницам сумки, дамские рюкзаки и клатчи из капсульной коллекции аксессуаров Bulgari Serpenti Forever by Nicholas Kirkwood. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы онлайн-универмага в пятницу, 8 сентября.

Коллекция разработана британским дизайнером Николасом Кирквудом совместно с римским ювелирно-часовым домом Bulgari на основе знаковых сумок дома Serpenti с замочком в виде стилизованной головы змеи. Киквуд творчески переработал лаконичную форму аксессуаров, украсив их декоративными деталями (металлическими клепками и шипами золотистого цвета либо черными, в тон аксессуара).

Фото: пресс-служба Farfetch 1 /6

Николас Кирквуд (Nicholas Matthew Kirkwood) — британский дизайнер обуви и аксессуаров. Выпускник лондонского Колледжа искусств и дизайна Святого Мартина. Начал карьеру как ассистент дизайнера головных уборов Филипа Трейси. За первую коллекцию обуви (2005) получил премию издательского дома Condé Nast. Собственный бренд Nicholas Kirkwood Кирквуд основал в 2007 году, в настоящее время он входит в концерн LVMH. Дизайнер сотрудничал с брендами Rodarte, Peter Pilotto, Pollini и другими.