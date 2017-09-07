Автор обложек альбомов Metallica создал кеды для Supreme х Vans

Американский бренд Vans совместно с маркой Supreme выпустит лимитированную коллекцию кед, дизайн для которых разработан фотографом и художником Андресом Серрано, создававшим обложки для альбомов хеви-металлических групп Metallica и Godflesh. Первые фотографии обуви из коллекции опубликованы сайтом HighSnobiety.

Использованный в оформлении паттерн — разводы красно-желтого цвета, подобные тем, что фигурируют на обложках альбомов Load и ReLoad группы Metallica.

Андрес Серрано — американский фотограф и художник, известный скандальными фотографиями трупов и использованием собственных телесных выделений в своих работах.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.

Vans — американская компания по производству обуви и одежды для занятий спортом.

