Ценности
 

Карл Лагефельд взялся за уличную моду

Перейти в «Мою Ленту»

Креативный директор французского модного дома Chanel и основатель собственного бренда Карл Лагерфельд собирается выпустить капсульную коллекцию с молодежной маркой Vans. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Luxurylaunches.

В линейку войдет несколько моделей обуви, в том числе популярные Sk8-Hi laceless и Old Skool laceless с логотипом в виде стилизованной буквы K. Также в коллекции представят рюкзаки, бомберы и футболки. В продажу вещи поступят с 7 сентября. Цены на них варьируются от 40 до 300 долларов.

#KARLLAGERFELD x @vansgirls ... 07.09.17. Be ready! #VansxKARLLAGERFELD

A post shared by KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) on

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В настоящее время он занимает пост креативного директора модного дома Chanel.

Vans — американская компания по производству обуви и одежды для занятий спортом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Karl Largerfeld and Vans’ capsule collection hits stores next month
Клиенты Vans займутся дизайном кед самостоятельно
Карл Лагерфельд займется производством косметики с австралийцами
Последние новости
Финляндия запретила заход «Крузенштерна» в свой порт
В федерации фигурного катания прокомментировали завершение карьеры Липницкой
Фото сидящих по пояс в воде стариков вынудило спасателей примчаться на вертолете
Бывшего главу полиции Москвы допросили по делу захватчика отделения Ситибанка
Пойманная в Москве на проституции сотрудница МВД находилась в декрете
Студентку МИФИ изнасиловали в Москве и подвезли до общежития  
Названа продлевающая жизнь ежедневная порция кофе
Ценности
Ценности00:0327 августа

Пошла по горам

Смелая девушка штурмует Кавказ
15:11Сегодня

Supreme и Dr. Martens украсили ботинки «Священными сердцами»

16:46Сегодня

«Огненные» угги оценили в 1195 долларов

13:01Сегодня

Chanel призвала расширить горизонты при помощи косметики

Ценности00:0824 августа

На кончике кисти

Связь восточного искусства, благовоний и эротики
14:11Сегодня

Люксовые бренды обогнали демократичные по числу магазинов

10:43Сегодня

Новые часы TAG Heuer обойдутся москвичам в 1,2 миллиона рублей

11:13Сегодня

Белла Хадид разденется ради показа Victoria's Secret

Ценности00:0822 августа
Дмитрий Речной

«Охренеть! Тоже хочу!»

В чем разница между хорошими и плохими наколками
14:42Сегодня

Philipp Plein посвятил футболки победе Мэйуэзера

15:1525 августа

Alexander McQueen сделал кеды и сумку специально для ЦУМа

11:59Сегодня

Nike обует женщин в «цветочные» кроссовки

Россия
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
«Над кладбищем стоял смрад...»
Зачем россияне копаются в мусоре
Жители Подмосковья пожаловались на едкий дым в районе завода в Озерах
Петербуржец попросился под арест ради избавления от запоя
Пятилетнего мальчика в Воронеже госпитализировали после нападения ротвейлера
Линейку в столичной школе окончательно решили перенести из-за Курбан-байрама
Все материалы
Мир
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Украина оказалась вне приоритетов внешней политики Евросоюза
Индийского гуру-насильника приговорили к 10 годам тюрьмы
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Прости, Аллах
Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»
Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске
Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе
На Украине рассказали о рассматривающих дела бойцов ВСУ «судьях-сепаратистах»
СМИ опровергли ужесточение порядка въезда россиян на Украину
Киев обвинил ополченцев в использовании тактики выжженной земли
Все материалы
Финансы
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
Минэкономразвития поведало об охлаждении экономической активности в России
В Минфине выступили против дорогой водки
Объем кредитования в России подскочил на четверть
Индия первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы
«Дыра» в капитале российских банков выросла до двух триллионов рублей
Минфин предложил запретить биткоины для частных лиц
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Минпромторг ответил на предложение повысить цены на водку до 300 рублей
Руководство Uber выбрало нового гендиректора
«КАРАКАН ИНВЕСТ» признана лучшей в угледобывающем секторе Кузбасса
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Бывшего главу полиции Москвы допросили по делу захватчика отделения Ситибанка
Появилось видео с места взрыва автомобиля в Уфе
В Дагестане в перестрелке убиты боевик и боец спецназа
Калининградец заказал убийство бывшего зятя за полмиллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Показаны карты для Half-Life 3
Названа продлевающая жизнь ежедневная порция кофе
Создана вакцина против наркотиков
Найден революционный препарат от рака и инфаркта
Все материалы
Спорт
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Всю дурь выбил
Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века
Мэйуэзер пытался поставить 400 тысяч долларов на свою победу над Макгрегором
В РФС признали ошибку засчитавшего гол «Ахмата» в ворота ЦСКА арбитра
Отказавшееся ехать в Мариуполь киевское «Динамо» накажут техническим поражением
Мексиканский вратарь совершил четыре сейва за 10 секунд
Болельщики хоккейного СКА спели прервавшийся гимн России а капелла
Все материалы
Культура
Кожу на лицо натянул
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Блондинка в черном ботинке
Умерла актриса Мирей Дарк
«Диджей кайфоломит»
Полиция у клуба заставляет снять штаны и ищет наркотики под половыми органами
Говорухин раздумал заканчивать карьеру в кино
«Унесенные ветром» сняли с проката на юге США из-за недовольства образом негров
Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова
Вышел тизер сериала «Порох» со звездой «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Гнойные бакланы и зад Тома Круза
Над чем всю неделю смеялся интернет
«Выпусти меня отсюда»
Почему люди не могут вырваться из лап насилия и безысходности
В детской игре из «Макдоналдс» обнаружили голую соблазнительницу
Елена Малышева посоветовала лепить прокладки на глаза
Спасенная от наводнения счастливая свинья стала мемом
Нейросеть научили объяснять татуировки
Все материалы
Ценности
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
Supreme и Dr. Martens украсили ботинки «Священными сердцами»
«Огненные» угги оценили в 1195 долларов
Chanel призвала расширить горизонты при помощи косметики
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Все материалы
Путешествия
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Российский турист умер на турецком курорте
Спрос на перелеты из России в страны ближнего зарубежья вырос вдвое
Таможенники парижского аэропорта нашли живого питона в багаже туриста из Гвинеи
Названа самая популярная у туристов природная достопримечательность России
Более тысячи девушек решили принять участие в конкурсе красоты для стюардесс
Все материалы
Из жизни
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
Ястреб спрятался от урагана «Харви» в такси и отказался улетать
Любовь к грибам помогла американцу выиграть пять миллионов долларов
В Канаде во время авиашоу загорелся самолет
Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
Все материалы
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
Гонку BMW M2, M4, М5 и М6 сняли на видео
В Сети раскрыли новый Porsche Cayenne
Polestar построит 1500 «карбоновых» 367-сильных Volvo S60 и V60
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы