Карл Лагефельд взялся за уличную моду

Креативный директор французского модного дома Chanel и основатель собственного бренда Карл Лагерфельд собирается выпустить капсульную коллекцию с молодежной маркой Vans. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Luxurylaunches.

В линейку войдет несколько моделей обуви, в том числе популярные Sk8-Hi laceless и Old Skool laceless с логотипом в виде стилизованной буквы K. Также в коллекции представят рюкзаки, бомберы и футболки. В продажу вещи поступят с 7 сентября. Цены на них варьируются от 40 до 300 долларов.

#KARLLAGERFELD x @vansgirls ... 07.09.17. Be ready! #VansxKARLLAGERFELD A post shared by KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) on Aug 24, 2017 at 8:18am PDT

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В настоящее время он занимает пост креативного директора модного дома Chanel.

Vans — американская компания по производству обуви и одежды для занятий спортом.