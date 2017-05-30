Карл Лагерфельд займется производством косметики с австралийцами

Немецкий модельер и креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд решил заняться производством декоративной косметики. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает WWD. Его партнером по проекту станет австралийская компания ModelCo.

Ожидается, что коллекция увидит свет в следующем году. детали пока не разглашаются. Основатель и гендиректор ModelCo Шелли Салливан объявила, что сотрудничество с брендом — это честь для компании.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году.

Один из его недавних проектов — коллекция купальников, созданная с маркой Vilebrequin. В линейку вошли несколько моделей женских и мужских купальных костюмов, а также пляжная одежда и аксессуары. Вещи уже появились в продаже, цены на них варьируются от 65 до 225 долларов.