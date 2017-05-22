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Карл Лагерфельд надел на кошку фотоаппарат

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Немецкий модельер Карл Лагерфельд выпустил капсульную коллекцию, посвященную своему увлечению фотографией. Об этом сообщает WWD. Линейка получила название Karl the Photographer.

«Фотография — это часть моей жизни», — сказал Лагерфельд. В коллекцию вошли атласные бомберы, шелковые блузки, толстовки и платья. Одежда украшена аппликациями. В линейке аксессуаров представлены небольшие сумки, выполненные в виде фотоаппарата со стразами, а также брелоки и чехлы для телефонов с изображением самого дизайнера и его кошки, держащих камеры. Цены на вещи из новой коллекции пока не названы.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году.

Одним из источников вдохновения для модельере служит его кошка по кличке Шупетт. Он создает коллекции в ее честь и снимает питомицу в рекламе.

Например, зимой 2017 года, Лагерфельд представил плюшевую копию своей питомицы. Фигурка животного длиной 40 сантиметров обшита белым мехом. К ней прилагается мышь из черного кожзаменителя на магните. Коллекция игрушек выйдет ограниченным тиражом в 2000 экземпляров по 538 долларов за каждый.

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