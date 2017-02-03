Карл Лагерфельд увековечил свою кошку в плюше

Дизайнер немецкого происхождения Карл Лагерфельд заключил контракт с производителем игрушек Steiff. В сотрудничестве с брендом креативный директор модного дома Chanel создал плюшевую копию своей любимой кошки по кличке Шупетт. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает WWD.

Фигурка животного длиной в 40 сантиметров обшита белым мехом. К ней прилагается мышь из черного кожзаменителя на магните. Коллекция игрушек выйдет ограниченным тиражом в 2000 экземпляров по 538 долларов за каждый.

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Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. В 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 2010-м он стал кавалером ордена Почетного легиона за вклад в культуру и искусство. Кроме работы в Chanel, он также сотрудничает с Fendi и занимается развитием собственного бренда.

Модельер довольно часто использует образ своей кошки, например, создает коллекции в ее честь и снимает питомицу в рекламе.