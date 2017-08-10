Клиенты Vans займутся дизайном кед самостоятельно

Американская марка Vans запустила специальный сервис для кастомизации кроссовок. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Highsnobiety.

Покупатели смогут самостоятельно выбрать силуэт и украсить обувь персонажами популярного комикса Peanuts. На выбор предлагается несколько десятков расцветок, в том числе, «армейские» принты и цветочные узоры.

Коллекция кроссовок с принтами по мотивам комикса вышла в начале лета. В нее вошли модели Sk8-Hi, Authentic, Old Skool и Slip-On. На некоторых кроссовках изображен пес Снупи, а одна из моделей по цвету повторяет рубашку Чарли Брауна.

Комиксы Peanuts выпускались с 1950 по 2000 год. В 1965 году по комиксу был снят одноименный анимационный сериал. Главные персонажи комиксов — мальчик Чарли Браун, его друзья и собака Снупи.

Vans — американская компания по производству обуви и одежды для занятий спортом.