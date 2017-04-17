Vans перевыпустил классические модели

В преддверии летнего сезона американская компания Vans выпустила обновленные версии своих классических моделей. Коллекция получила название Freshness. Об этом сообщает Highsnobiety.

Фирма переиздала классические модели кед — Era, Old Skool и Sk8-Hi. Согласно традициям бренда, обувь выполнена в «истинно калифорнийской цветовой гамме». Модель Era представлена в сине-красном исполнении с классическим «шахматным» рисунком. На заднюю часть моделей Old Skool и Sk8-Hi нанесена надпись 1966 — год, в который основатель Vans Пол Ван Дорен открыл свой первый магазин. Цена составляет 80-90 долларов за пару.

Vans — американская компания по производству обуви и одежды для занятий спортом. Первая пара обуви была продана этой компанией в 1966 году. Изначально бренд получил широкую известность среди калифорнийских скейтеров и является одним из самых узнаваемых в мире.