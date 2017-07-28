Bulgari устроил своим клиентам «римские каникулы»

Итальянский ювелирно-часовой дом Bulgari оформил витрины 911 своих бутиков по всему миру в стиле рекламной кампании летнего сезона «Римские каникулы» и снял короткометражное видео в ее поддержку. Витрины украшают скутеры Vespa и миниатюрные модели автомобиля Fiat 500 из белой керамики. В разработке кампании в стиле dolce vita участвовала финская художница Лотта Ниеминен, обладательница награды Art Directors Club Young Guns. Фильм снял специально для Bulgari итальянский режиссер-видеомейкер Вирджилио Вилорези.