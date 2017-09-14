Lamborghini Aventador обзавелся прозрачными вставками в капоте

Итальянская автомобильная компания Automobili Lamborghini показала на Международном автомобильном салоне во Франкфурте новый Aventador S Roadster с открытым верхом. Об этом сообщает с места события корреспондент «Ленты.ру».

Двигатель V12 мощностью 740 лошадиных сил разгоняет автомобиль до 100 километров в час за три секунды и позволяет достичь максимальной скорости 350 километров в час. Стандартным является вариант с капотом в цвет кузова и элементами из углепластика, окрашенными в черный матовый цвет. В качестве опции клиентам предлагается также капот с прозрачными вставками, позволяющий видеть двигатель V12.

«Суперкар Aventador S Roadster устанавливает новые технологические стандарты и демонстрирует отличные характеристики как на дороге, так и на гоночной трассе, а открытый кузов типа родстер дарит еще более яркие впечатления от вождения. Возможность персонализации и доступность множества опций делают его по-настоящему роскошным», — прокомментировал новинку Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе.