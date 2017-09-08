Петербуржцам дадут посмотреть на Lamborghini

В музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге открылась выставка «Lamborghini: легенда дизайна», посвященная истории итальянской автомобильной марки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 8 сентября.

Посетители смогут увидеть одиннадцать знаковых суперкаров фирмы, включая модели 400 GT и Miura, а также картины, созданные студией дизайна Lamborghini Centro Stile. Кроме того, на выставке представлены двигатели Lamborghini.

Фото: пресс-служба Lamborghini 1 /5

«Мы благодарны музею Эрарта за приглашение. Выставка, посвященная нашим моделям и их дизайну, является неоспоримым доказательством яркости, революционности и актуальности нашего стиля. Особую радость нам доставляет тот факт, что выставка пройдет в таком красивом, величественном городе, как Санкт-Петербург», — прокомментировал открытие экспозиции Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini.

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Экспозиция продлится до 17 декабря.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе. С 2018 года в линейке Lamborghini появится третья модель — кроссовер Lamborghini Urus. Его появление также станет основой существенного развития производственных мощностей завода.