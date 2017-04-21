Lamborghini открыл шоурум в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие нового шоурума Lamborghini. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру», в пятницу, 21 апреля.

«Россия приобретет статус одного из ключевых рынков для компании на глобальном уровне, и открытие нового шоурума — закономерный шаг для укрепления позиций бренда в регионе», — сказал руководитель марки Lamborghini в России Константин Сычев.

В рамках мероприятия состоялась российская премьера суперкара Lamborghini Huracán Performante. Ранее этот автомобиль прошел гоночную трассу Нюрбургринга с лучшим результатом для подобных автомобилей. На ее преодоление ушло 6 минут и 52,01 секунды.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянском Санта-Агата-Болоньезе.