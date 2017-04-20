Lamborghini привез в Шанхай рекордсмена Нюрбургринга

Автомобильная компания Lamborghini представила несколько новинок на международном автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий. Публике показали модели Lamborghini Huracán Performante и Aventador S.

Суперкар Performante прошел гоночную трассу Нюрбургринга с лучшим результатом для подобных автомобилей. На ее преодоление ушло 6 минут и 52,01 секунды. «Машина — продукт наших передовых разработок. Этот автомобиль обеспечивает отличную производительность», — сказал председатель и главный исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали.

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Aventador S — последняя на настоящий момент модель в семействе Aventador. Под капотом у этого автомобиля атмосферный двигатель V12 мощность в 720 лошадиных сил. Машина может развить максимальную скорость до 350 километров в час, а до первой «сотни» разгоняется за 2,9 секунды.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе.