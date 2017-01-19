Lamborghini научит мужчин производить впечатление

Компания Automobili Lamborghini представила новую коллекцию одежды. Презентация прошла в Милане в рамках недели моды. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. По словам производителей, вещи разработаны для людей, чей внешний вид производит впечатление в любой обстановке.

В Милане показали капсульную коллекцию, созданную с домом Hettabretz. В нее вошли по три вещи из женской и мужской линеек повседневной одежды, каждая выпущена только по 30 экземпляров.

Фото: пресс-служба Automobili Lamborghini 1 /5

Также на неделе моды представили коллекцию мужской обуви, флагманская модель — полусапоги из телячьей кожи, которые шьются вручную.

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В летней коллекции, представленной в 2916 году, были представлены футболки, куртки, пиджаки и рюкзаки. По словам производителей, создавая одежду, дизайнеры руководствовались теми же принципами, что и при проектировании суперкаров.