Lamborghini предложила кроссовки за 400 долларов

Компания Lamborghini совместно с японской фирмой Mizuno представили новую модель кроссовок — Wave Tenjin 2. Как сообщает Luxurylaunches, бренды сотрудничают уже на протяжении почти двух лет.

Внешне подошва напоминает заднее стекло автомобиля. Пятка украшена шестигранной отражающей накладкой. Обувь доступна в трех вариантах: темно-синем, черно-золотом и красно-сером. Цена — 400 долларов за пару.

В январе 2017 года во время недели моды в Милане Automobili Lamborghini представила новую коллекцию одежды. Речь идет о капсульной линейке, созданной в сотрудничестве с маркой Hettabretz. В нее вошли по три вещи из женской и мужской линеек повседневной одежды (каждой модели выпущено по 30 экземпляров).

Также на неделе моды представили коллекцию мужской обуви, флагманская модель — полусапоги из телячьей кожи, которые шьются вручную.