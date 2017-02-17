Lamborghini назвали лучшим работодателем Италии

Компания Automobili Lamborghini получила награду Top Employer Italia 2017 и звание лучшего работодателя Италии. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Она ежегодно присуждается организацией Top Employers Institute компаниям, имеющим безупречную организацию на рабочих местах и прогрессивный подход к управлению человеческими ресурсами.

Фото: пресс-служба Automobili Lamborghini

В 2016 году было создано более 130 рабочих мест. Привлечение новых сотрудников было осуществлено преимущественно в производственный отдел, а также в департамент исследований и разработок. К концу года общее число сотрудников Automobili Lamborghini возросло до 1415 человек. В ближайшее время марка планирует еще один этап расширения штата.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской Санта-Агата-Болоньезе.