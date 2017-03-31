Lamborghini подарила полицейским суперкар

Автомобильная компания Lamborghini передала итальянской полиции ещё один экземпляр спортивного купе Huracan. Автомобиль поступил на службу в управление города Болонья. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 марта.

Предполагается, что машина будет использоваться как в ежедневной работе правоохранительных органов, так и в экстренных случаях, например, в качестве скорой помощи. Кузов машины выкрасили в голубой цвет, на крыше установили проблесковые маячки.

Под капотом у автомобиля V-образный 10-цилиндровый двигатель объемом 5,2 литра, который может развивать мощность до 600 лошадиных сил.

Это не первый суперкар, который Lamborghini передала в итальянские правоохранительные органы. В 2014 году на службу в полицию Рима поступил еще один Huracan.

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Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе.