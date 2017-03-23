Lamborghini отчитался о рекорде продаж

Автомобильная компания Lamborghini подвела итоги прошедшего фискального года. Объемы продаж фирменных машин достигли нового исторического рекорда. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 23 марта.

Увеличение этого показателя составило семь процентов: число реализованных за год автомобилей возросло с 3245 до 3457. Оборот компании увеличился на четыре процента и впервые в истории превысил 906 миллионов евро.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе. С 2018 года в линейке Lamborghini появится третья модель — кроссовер Lamborghini Urus.

Его появление также станет основой существенного развития производственных мощностей завода. Площадь производственных помещений увеличится с 80 тысяч до 150 тысяч квадратных метров, а объем производства за год удвоится и достигнет семи тысяч единиц.