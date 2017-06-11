Lamborghini внедрила новые технологии

Итальянская автомобильная компания Automobili Lamborghini увеличила мощности по разработке прототипов и предсерийных образцов. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы марки.

Отведенные на работу над прототипами и предсерийными образцами площади на заводе в Сант-Агата-Болоньезе расширены с 5 до 7 тысяч метров. В рамках реновации была открыта также новая акустическая комната для тестирования звука двигателя. По словам представителя компании, обновление происходит в рамках подготовки к выпуску внедорожника Urus.

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В торжественном открытии акустической комнаты приняли участие председатель правления компании Стефано Доменикали и член правления, ответственный за исследовательские и конструкторские работы Маурицио Реджиани.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе. С 2018 года в линейке Lamborghini появится третья модель — кроссовер Lamborghini Urus. Его появление также станет основой существенного развития производственных мощностей завода.