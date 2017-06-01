Lamborghini выпустил восьмитысячный Huracán

Итальянская автомобильная компания Lamborghini выпустила восьмитысячный экземпляр суперкара Huracán, производство которого было начато три года назад. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы марки.

Автомобиль в версии Spyder Grigio Lynx выкатился за ворота завода в Санта-Агата-Болоньезе 1 июня и будет отправлен заказчику в Великобританию. Имя покупателя юбилейной машины не раскрывается.

Как подчеркнул собеседник «Ленты.ру», это событие является важной вехой в истории компании. В марте сообщалось, что Automobili Lamborghini увеличила в 2016 году объем продаж на семь процентов: число реализованных за год автомобилей возросло с 3245 до 3457. Оборот компании увеличился на четыре процента и впервые в истории превысил 906 миллионов евро.

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Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе. С 2018 года в линейке Lamborghini появится третья модель — кроссовер Lamborghini Urus.

Его появление также станет основой существенного развития производственных мощностей завода. Площадь производственных помещений увеличится с 80 тысяч до 150 тысяч квадратных метров, а объем производства за год удвоится и достигнет семи тысяч единиц.