Рынку такси в России предрекли возможный коллапс

Запрет агрегаторам такси устанавливать цену поездок может привести к негативным последствиям для всего рынка, заявили ведущие игроки Московского региона (релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Ранее с такой инициативой выступила столичная мэрия.

«Цена на поездки в онлайн-сервисах сейчас определяется рынком в интересах пассажиров и перевозчиков по соглашению с партнерами-таксопарками и индивидуальными предпринимателями. Единый максимальный тариф — основа работы онлайн-сервисов. Именно он позволяет передавать заказ ближайшему свободному водителю, сокращать время подачи машины — до 4-5 минут в любую точку города — и формировать понятную стоимость поездки, которая не меняется в пути», — сказано в совместном заявлении «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет» и Maxim.

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По мнению агрегаторов, законодательный запрет на их участие в определении тарифов приведет к непрозрачности конечных цен и увеличению времени ожидания автомобилей пассажирами. Также они опасаются, что поправки в закон оставят без работы многих водителей.

«Заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Следовательно, холостой пробег машин значительно вырастет, увеличится средняя цена поездки. Такси станет недоступным для миллионов людей, которые пользуются им каждый день», — утверждают компании.

Ранее московская мэрия выступила с инициативой изменить действующие законы таким образом, чтобы агрегаторы такси не смогли самостоятельно устанавливать тарифы на поездки. Вместо них это будут делать сами водители, выполняющие заказ. Задача агрегаторов будет сводиться к публикации расценок в свободном доступе.

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