«Ситимобил» потроллил «Яндекс.Такси» в день рождения

Агрегатор такси «Ситимобил» устраивает вечеринку 26 октября в честь дня рождения конкурента «Яндекс.Такси», на которую приглашены все таксисты, в том числе работающие с «Яндексом». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Ситимобил».

Отмечается, что гостей мероприятия будут ждать все традиционные атрибуты праздника, в том числе — подарки. Так, первые пять тысяч водителей «Яндекс.Такси», которые решат подключиться к «Ситимобил», получат по две тысячи рублей на бонусный счет.

Кроме того, водителям с именем Тигран или с фамилией Худавердян (Тигран Худавердян — руководитель «Яндекс.Такси») сервис обещает скидку на комиссию 15 процентов до конца месяца. А полному тезке гендиректора «Яндекс.Такси» полагается подарок в размере 100 тысяч рублей.

«В этом году "Яндекс.Такси" исполняется семь лет. Мы как старший брат (а нам уже больше 10 лет) не могли не поздравить всех причастных к этому празднику: а главная сила любого агрегатора такси — это водители», — отметил директор по коммуникациям «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

В пресс-службе также сообщили, что на празднике все водители «Яндекс.Такси» также получат возможность бесплатно «переодеть» свой автомобиль в лого «Ситимобил» и стать новым партнером агрегатора.

Ранее сообщалось, что «Ситимобил» запустил 75-процентную скидку на поездки из офиса «Яндекс».

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