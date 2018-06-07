«Ситимобил» ответила гигантской скидкой на троллинг «Яндекса»

Агрегатор такси «Ситимобил», в который недавно проинвестировал Mail.Ru Group, запустил 75-процентную скидку на поездки из офиса «Яндекс». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе сервиса.

Накануне, 6 июня, стало известно, что сервис «Яндекс.Еда» тестирует доставку в Санкт-Петербурге. Возможность заказать еду появилась по двум адресам: дом Зингера на Невском проспекте, 28, где расположен офис «ВКонтакте» (принадлежит Mail.Ru Group — прим. «Ленты.ру»), и в БЦ «Ренессанс Плаза» по улице Марата 69/71, где находится «Яндекс.Еда».

«Нам приятно, что наши друзья из "Яндекса" проявили такую заботу о наших коллегах в Петербурге. Мы благодарим ответным комплиментом и дарим всем сотрудникам офиса "Яндекс" на Льва Толстого комфортные поездки на такси "Ситимобил". Воспользоваться сервисом такси можно со скидкой аж в 75 процентов, если машина подается к адресу "Яндекс"», — отметили в пресс-службе.

Речь идет о центральном офисе компании, который располагается по адресу улица Льва Толстого, 16. Кроме того, в Ситимобиле уточнили, что «для удобства и оповещения коллег» настроили таргетинговую рекламу во «ВКонтакте».

Скидка распространяется на режим «Эконом» и действует до 15 июня.

В апреле этого года стало известно, что «Мегафон», подконтрольный ему холдинг Mail.Ru Group и другие инвесторы инвестировали 35 миллионов долларов в сервис «Ситимобил», а также выкупили части долей. «Мегафон» получил 31 процент в компании, Mail.Ru Group — 26 процентов.

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