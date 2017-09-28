Назван самый популярный среди россиян мобильный сайт

Социальная сеть «ВКонтакте» стала лидером среди мобильных приложений по размеру дневной и месячной аудитории в российских городах. Об этом говорится в пресс-релизе компании Mail.Ru Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Такой вывод сделан на основе исследования аналитической компании Mediascope, которая впервые изучила мобильную аудиторию в городах с населением более 100 тысяч человек. В проекте приняли участие жители России в возрасте от 12 до 64 лет.

Представители Mail.Ru Group отметили, что их проекты занимают лидирующие позиции во всех блоках рейтинга. Кроме того, Mail.Ru Group заняла первое место по размеру дневной мобильной аудитории.

Также результаты исследования показали, что на лидирующих позициях по размеру аудитории на десктопе и мобильных устройствах в городах находятся три проекта компании: «ВКонтакте», Mail.Ru и «Одноклассники».

В августе стало известно, что выручка Mail.Ru Group от рекламы выросла на 28,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,3 миллиарда рублей.