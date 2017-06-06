GQ выдвинул сооснователя Mail.ru на получение премии «Человек года»

Журнал GQ выдвинул кандидатуру Дмитрия Гришина в качестве претендента на получение звания «Предприниматель года». Издание предлагает проголосовать за бизнесмена в соответствующей номинации на своем сайте в интернете.

«Сооснователь и председатель совета директоров Mail.ru Group продолжает смотреть в будущее, запустив второй фонд Grishin Robotics объемом 100 миллионов долларов, который активно инвестирует в стартапы в области робототехники и интернета вещей», — отмечают в GQ.

Дмитрий Гришин — российский менеджер и венчурный инвестор; соучредитель, главный исполнительный директор и глава совета директоров Mail.ru Group, основатель инвестиционного фонда Grishin Robotics. В 2005 году Гришин выступил одним из сооснователей Digital Sky Technologies, а после разделения российских и иностранных активов фонда в 2010 году возглавил Mail.ru Group. В ноябре 2010 года компания под его руководством провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже.

Премия «Человек года» была учреждена журналом GQ 15 лет назад. Вручается ежегодно в разных номинациях, среди которых: «Актер года», «Открытие года», «Музыкант года», «Режиссер года», «Бизнесмен года», «Продюсер года», «Женщина года», «Лицо с экрана», «Автор года», «Ресторатор года», «Спортсмен год». Среди российских премий награда от GQ считается одной из самых престижных.