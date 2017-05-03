Mail.ru Group купит у Rambler&Co сайт Am.ru за 10 миллионов долларов

Mail.ru Group подписала соглашение о покупке у Rambler&Co одного из крупнейших российских сайтов объявлений о продаже автомобилей Am.ru. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Ожидается, что сделка, сумма которой составит 10 миллионов долларов, будет закрыта в начале мая.

По словам исполнительного директора Rambler&Co Рафаэля Абрамяна, продажа Am.ru является «отличным примером реализации инвестиционной стратегии Rambler&Co», подразумевающей инвестиции и развитие стартапов по принципу венчурного финансирования на ранних этапах для дальнейшей продажи. «Мы приобрели проект Am.ru полтора года назад, проинвестировали в построение новой команды, активно маркетировали проект на ресурсах Rambler&Co и внешних площадках, что позволило сделать актив максимально привлекательным для игроков индустрии в качестве платформы автомобильного classified», — отметил Абрамян.

Сообщается, что команда Am.ru, в том числе основатель проекта Олег Голубцов, присоединится к Mail.Ru Group. По его словам, сделка предоставит проекту новые возможности для того, чтобы «стать лидирующим автомобильным порталом на одном из самых крупных автомобильных интернет-рынков Европы».

Как отметил сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, приобретение Am.ru создаст благоприятные условия для того, чтобы занять большую долю автомобильного classified.

Холдинг Mail.ru Group был создан из российских активов компании Digital Sky Technologies (DST) в сентябре 2010 года. Свое название он получил от крупнейшего проекта DST — почтового портала Mail.ru. В числе активов компании социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры «Агент Mail.ru» и ICQ, служба электронной почты Mail.ru, а также порталы Mail.ru и My.com.

Rambler&Co образована в 2013 году путем объединения активов «Афиши-Рамблера» (портал «Рамблер», сервисы «Рамблер.Касса», «Афиша-Рестораны», «Рамблер.Недвижимость», интернет-издания «Афиша», «Лента.ру», e-commerce платформа Price.ru) и SUP Media («Газета.ru», LiveJournal, «Чемпионат»). Аудитория принадлежащих группе ресурсов превышает 40 миллионов человек в месяц.