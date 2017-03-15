«Рамблер» модернизировал инфраструктуру «Рамблер/почты»

Rambler&Co объявил о модернизации инфраструктуры сервиса «Рамблер/почта». Об этом «Ленте.ру» рассказали представитель компании.

В основу нового дизайна лег предварительный анализ поведения пользователей на страницах сервиса: не только статистическая информация, но и живые отзывы владельцев почтовых ящиков.

В тестировании интерфейса, которое длилось три с половиной месяца, приняло участие около 10 процентов посетителей, что составляет более 1,4 млн человек. Полученная обратная связь позволила на ранних этапах устранить недочеты и добавить новые функции. Со страниц сервиса были удалены отвлекающие и маловостребованные элементы, а возможности оставшихся командных кнопок расширены.

В ходе работ также была изменена инфраструктура проекта и эволюционировали спам-фильтры. При этом работа по снижению объема спама в «Рамблер/почте» стала одной из ключевых задач перезапуска: команда продукта хорошо знает о проблеме с объемом нежелательной корреспонденции и постоянно работает над оптимизацией блокирующей спам системы.