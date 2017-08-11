Эксперт объяснил рост рекламной выручки Mail.Ru Group

Компания Mail.ru Group показывает стабильный рост выручки от рекламы благодаря увеличению количества активных рекламных площадок. Об этом «Ленте.ру» рассказал коммерческий директор Calltouch Алексей Авдеев.

По данным отчета, выручка Mail.Ru Group от рекламы выросла на 28,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,3 миллиона рублей. Для сравнения, выручка от продажи рекламы «Яндекса» выросла на 21 процент по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2016 года.

Эксперт объяснил, что компания активизировала рекламные возможности своих новых продуктов, приобретенных в начале года, в том числе сервис райдшеринга Beep Car и сервис доставки еды Delivery Club. Также Авдеев отметил, что на выручке также положительно отразилось обновление уже существующих продуктов — к примеру, к таким можно отнести раздел «ВКонтакте» для бизнеса.

«Что касается мобильной рекламы, то ее влияние на выручку очевидно, так как доля мобильного трафика продолжает расти», — добавил эксперт.

Mail.ru Group также повысила финансовый прогноз на 2017 год с 17–21 процента до 23-26 процентов. По мнению Авдеева, компания может превысить даже обновленные прогнозы, если не случится непредвиденных ситуаций в экономике.